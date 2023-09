Inter Miami mai pune la cale o lovitură după Messi, Busquets și Jordi Alba

Atacantul francez a fost transferat de clubul catalan pentru 120 de milioane de euro, dar nu a avut evoluțiile așteptate pe Camp Nou, astfel că s-a întors la Atletico Madrid pentru o sumă mult mai mică (10 milioane de euro pentru un împrumut și 20 de milioane de euro pentru transferul definitiv).

Francezul a semnat cu Atletico Madrid un contract valabil până în 2026, dar ar putea pleca de la echipa lui Diego Simeone, fiind dorit de Inter Miami, echipa la care au ajuns în această vară foștii săi colegi de la Barcelona: Jordi Alba, Sergio Busquets și Leo Messi.

Griezmann este ademenit la Miami cu un contract valabil pe două seozane și un salariu anual de zece milioane de euro. De asemenea, în contract ar urma să fie și o opțiune de prelungire pentru încă un sezon, scrie MLS Moves, care-l citează pe jurnalistul Ekrem Konur.

Inter Miami will move forward to sign French star player Antoine Griezmann.

“According to our information, the leaders of the American club are seriously considering recruiting Griezmann next summer.

They would be willing to offer him a 2-year… pic.twitter.com/Y39MNGqfiU