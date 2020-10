Inca un SCANDAL la nationala Angliei! Jadon Sancho a petrecut alaturi de doi colegi fara sa tina cont de pandemie! Ce se intampla cu cei 3 fotbalisti

Dupa scandalul in care au fost implicati Mason Greenwood si Phil Foden, care au invitat doua fete in camerele lor de hotel, in timpul deplasarii la Reykjavik, acum a venit randul altor 3 jucatori sa intre in vizorul Federatiei Engleze pentru comportament inadecvat.

Este vorba despre Jadon Sancho, Tammy Abraham si Ben Chilwell, care au participat la o petrecere, fara sa respecte in vreun fel normele de protectie si distantare sociala.

Jadon Sancho, Tammy Abraham and Ben Chilwell all broke COVID-19 rules this weekend and attended a party in London.

Dortmund are furious with Sancho because he has missed the last two games with illness and didn’t attend training all week. pic.twitter.com/unDSRJQLTj