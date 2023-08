"Rușinos!". Toni Kroos nu s-a abținut când a văzut ultimul transfer din Arabia Saudită

Ultimul nume important care a făcut pasul în Arabia Saudită este tânărul mijlocaș spaniol Gabri Veiga (21 de ani), de la Celta Vigo. Ibericul, considerat unul dintre marile talente ale fotbalului spaniol, ar fi fost dorit de cluburi mari ale Europei, precum Chelsea sau Liverpol, însă, în cele din urmă, a ales Orientul Mijlociu.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Gabri Veiga va semna cu Al Ahli, club care i-a mai transferat în această vară pe Riyad Mahrez, Merih Demiral, Allan Saint-Maximin, Roger Ibanez, Edouard Mendy, Franck Kessie sau Roberto Firmino.

La postarea jurnalistului, Toni Kroos nu s-a putut abținut și a postat un mesaj dintr-un cuvânt: "Rușinos". Cel mai probabil, starul lui Real Madrid a fost deranjat de vârsta fragedă la care Gabri Veiga a ales să facă pasul în Arabia Saudită.

???? Toni Kroos' comment under @FabrizioRomano's 'HERE WE GO' instagram post for Gabri Veiga's move to Al-Alhi. ????????❌ pic.twitter.com/jitVvMK0Rn