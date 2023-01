Fotbalistul care a spus că „Liverpool are un loc aparte în inima sa”, decizie clară cu privire la viitorul său

Croatul, evaluat la 75 milioane de euro pe site-urile de specialitate, a spus recent într-un interviu că „Liverpool este clubul visurilor sale” și că urmărea fiecare meci al „cormoranilor” alături de tatăl său în copilărie.

Josko Gvardiol este în acest moment legitimat la Red Bull Leipzig și mai are contract cu nemții până la finalul lui iunie, 2027. Croatul a vorbit, însă despre viitorul său, având în vedere că a impresionat peste măsură la Mondial.

„Planul meu e să rămân aici. Cred că toți au văzut declarația lui Max Eberl (n.r. managerul general al echipei), sunt ok cu asta”, a precizat Gvardiol, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

