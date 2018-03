"Fara presiune!" :) Cel mai TERIFIANT penalty din istorie! A executat sub amenintarea mitralierei! VIDEO

Imagini scandaloase la un meci din Brazilia.

S-a intamplat la un meci regional din orasul Belford Roxo, Rio de Janeiro. Un jucator executa penalty inconjurat de indivizi inarmati. In ciuda presiunii, jucatorul trage cu sange rece si inscrie! A urmat doar o explozie de bucurie in randul oamenilor adunati in jurul portii, dar si focuri de arma in aer. Brazilia.