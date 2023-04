Deşi consumul de gaz ilariant nu este ilegal deocamdată, el va fi în curând şi astfel fotografia a stârnit controverse în Anglia.

Jucătorul apare cu balonul de gaz ilariant în gură, în timpul unei petreceri cu prietenii.

Gazul ilariant a fost în centrul multor dezbateri, din cauza consumului său la evenimente festive, adesea de către tineri, ca mod de distracţie, deoarece provoacă chicoteli şi senzaţie de beţie. Dar poate provoca şi arsuri, sufocare sau accidente, scrie News.ro.

În Regatul Unit, gazul nu este încă interzis oficial, dar ar trebui să fie în curând, aşa cum a anunţat guvernul pe 26 de martie, conform Sky News.

Dele Alli pictured surrounded by laughing gas canisters with a balloon in his mouth after failed Besiktas loan was cut short https://t.co/pCOuxHK0Fb pic.twitter.com/cHQ5Bh1snA