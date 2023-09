”Dacă pot fi convins?”. Antoine Griezmann a fost întrebat despre Arabia Saudită și a răspuns imediat

Atacantul francez a fost transferat de clubul catalan pentru 120 de milioane de euro, dar nu a avut evoluțiile așteptate pe Camp Nou, astfel că s-a întors la Atletico Madrid pentru o sumă mult mai mică (10 milioane de euro pentru un împrumut și 20 de milioane de euro pentru transferul definitiv).

Griezmann ar putea ajunge la Inter Miami, alături de Leo Messi, Jordi Alba și Sergio Busquets și a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă ar putea fi convins să accepte o ofertă din Arabia Saudită.

În această fereastră de mercato, foarte multe staruri au ales să se transfere în zona Golfului, fotbaliștii fiind ademeniți cu salarii impresionante.

”Îi înțeleg pe cei care pleacă, vorbim de sume incredibile. Chiar dacă noi câștigăm deja mulți bani, mulți oameni vor să-și asigure copii și nepoții, cred că e ceva normal. Dacă pot fi convins să merg acolo? Am o familie, trei copii. Nu e ușor de luat această decizie”, a spus Griezmann.

