Antoine Griezmann i-a dat răspunsul lui PSG

Atletico Madrid îl va cumpăra definitiv pe Griezmann de la Barcelona pentru 20 de milioane de euro, asta după ce împrumutul său a expirat.

Atacantul francez exclude o revenire în țara sa natală și își dorește să rămână în continuare la Atletico Madrid, clubul la care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.

”Vreau să rămân la Atletico Madrid. Sunt foarte fericit aici, și familia mea la fel. Vreau să câștig La Liga cu Atleti și să încercăm să facem ceva special în Champions League”, a spus Griezmann, potrivit Telefoot.

