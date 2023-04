Antrenorul român a înregistrat 22 de jocuri la echipa din primul eșalon al Arabiei Saudite, Al-Raed, și a obținut o medie de 1.14 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

Cum a comentat Marius Șumudică confruntarea cu Cristiano Ronaldo din Arabia Saudită

Peste două etape, pe 28 aprilie, Al-Raed va face deplasarea pentru partida cu Al-Nassr, echipă la care evoluează și starul portughez, Cristiano Ronaldo, de la începutul anului calendaristic.

Marius Șumudică a precizat că Al Nassr a devenit un „fenomen”, iar meciul împotriva lui CR7 se va juca cu casa închisă. Tehnicianul a precizat că a încercat să-și aducă chiar și familia pe stadion, dar nu a mai prins bilet.

„Jucăm cu Al Fateh, după care jucăm cu Ronaldo, la Riyadh, sold out. Biletele sunt vândute pe tot acest retur. Am vrut să-mi aduc familia, dar nu am găsit niciun bilet. E un fenomen, tot ce se întâmplă aici. Unul dintre cei mai mari fotbaliști care au existat vreodată”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.

Cum s-a terminat Al-Taee - Al-Raed, ”derby-ul” dintre Marius Șumudică și Mirel Rădoi

Partida de pe „Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium” a început în forță. Alexandru Mitriță (Al-Raed) a deschis scorul în minutul opt, iar Guy Mbenza a restabilit egalitatea în minutul 24. Mohammed Fouzair a readus-o pe Al-Raed în avantaj, în minutul 28, dar același Mbenza a înscris din nou golul egalizatori, de data asta în minutul 32.

Tabela a rămas nemodificată până la fluiuerul de final al arbitrului Al Hanfosh, iar cele Al Taee și Al-Raed au împărțit punctele în runda cu numărul 22 din primul eșalon al Arabiei Saudite, Premier League.

După remiză, Al-Raed și Al-Taee rămân la mijlocul clasamentului. Formația dirijată de Marius Șumudică se află pe locul nouă, cu 26 de puncte (șapte victorii, cinci egaluri, 10 înfrângeri), în timp ce trupa lui Mirel Rădoi se situează pe locul opt cu 27 de puncte (opt câștiguri, trei rezultate de egalitate și 11 eșecuri).