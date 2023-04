Nicolae Dică a răbufnit după eliminarea din Cupa României: "Arbitrul era disperat să ne dea Sepsi gol. Ho, stai liniștit!"

Prima repriză a fost foarte goluri, însă cu o eliminare a lui Vlad Pop, în minutul 45+2. Mijlocașul lui CS Mioveni a văzut direct cartonașul roșu pentru un gest nesportiv.

Nicolae Dică, reacție dură după Sepsi - CS Mioveni 4-1

În partea secundă, Sepsi s-a desprins. Ion Gheorghe și Cosmin Matei au înscris în minutele 54 și 69, însă Ionuț Rădescu le-a reaprins speranțele argeșenilor, cu reușita sa din minutul 75. Pe final, covăsnenii au mai punctat de două ori, prin Cosmin Matei (90) și Alexandru Tudorie (90+5).

După meci, Nicolae Dică a fost mulțumit de atitudinea jucătorilor săi, însă nu și de cea a arbitrului. Antrenorul lui CS Mioveni crede că Iulian Dima "a fost disperat" ca Sepsi să marcheze sau ca argeșenii să rămână în inferioritate numerică.

"Am făcut o partidă bună, chiar dacă am pierdut cu 4-1. Am luat ultimele două goluri pe final de joc. Am primit și acel roșu în minutul 45. Prima repriză a fost echilibrată, am avut și noi oczii, am încercat să ieșim cu mingea de la portar, să jucăm un fotbal plăcut. Din păcate a venit acel roșu. În a doua repriză, chiar dacă am jucat cu un om în minus, am încercat să urcăm puțin mai sus echipa, am schimbat și sistemul, am marcat, am avut câteva oportunități. Băieții au avut o atitudine bine, nu am ce să le reproșez.

Doar lui Pop, că a luat acel cartonaș roșu. Da, inexplicabil, nu știu ce l-a făcut să facă acel gest, pentru că el este un băiat mai liniștit. Din ce am înțeles, ar fi dat cu pieptul, nu cu capul. Așa mi s-a spus. Arbitrul, săracul, nici nu știa. A dat cartonașul roșu altuia. Era disperat, nu știa cum să dea cartonașul roșu mai repede. Nici n-a așteptat de la VAR. Cum a făcut și la penalty, nu știa cum să facă să dea mai repede. Era disperat să ne dea Sepsi gol.

Ho, stai liniștit că Sepsi e echipă foarte bună, de play-off, cu jucători foarte valoroși. El nu știa cum să facă să primim gol mai repede. În fine, nu îmi place să comentez arbitrajul, deși aș avea mai multe de spus.

Noi suntem o echipă prea mică. Nu sunt în măsură să comentez arbitrajul. Trebuie să reglăm în campionat lucrurile și să obținem un rezultat pozitiv la Ploiești", a spus Nicolae Dică, după meci.