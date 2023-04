Cele două echipe s-au confruntat în sferturile de finală ale Cupei României. Covăsnenii au înscris de patru ori și s-au calificat în semifinale, unde va da peste câștigătoarea dintre CFR Cluj și FC Argeș, ultimul sfert rămas nedisputat.

Cristiano Bergodi, tranșant după calificarea în semifinale: „E o problemă”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi OSK, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că ratările multe au fost o problemă, dar cel mai mult a contat că echipa sa a obținut calificarea și asta l-a bucurat pe tehnicianul italian.

„A fost un meci frumos. Ajungem în semifinale pentru al doilea an la rând. Îi felicit pe băieți că am făcut un meci foarte bun. Ar trebui să avem mai multă răbdare. Repriza a doua am jucat-o pe contre cu ei, chiar dacă aveau un jucător mai puțin. Dar echipa a evoluat bine. Am ratat mult, asta e o problemă. În sfârșit, am câștigat și mă bucur.

E o echipă care se luptă la retrogradare și a venit cu un spirit bun. Plecau cu șansa a doua, dar au jucat bine. Au caracteristici de luptă, agresivitate, de a juca mingea pe jos. Au făcut o figură frumoasă, dar s-a rupt acolo meciul cu cartonașul roșu. Am riscat un pic când am încasat gol. Dar nu cred că se termina egal”, a spus Bergodi după meci.

S-au încins spiritele în Sepsi - Mioveni! Taberele s-au îmbrâncit la marginea terenului. De la ce a pornit totul

În minutele de prelungire ale primei reprize, Vlad Pop l-a lovit cu pieptul pe Marius Ștefănescu, care a căzut la pământ. Ulterior, s-a produs o îmbrânceală generală la marginea terenului, iar centralul a fost nevoit să scoată cartonașele din dotare.

Arbitrul Iulian Dima i-a arătat cartonașul roșu lui Vlad Pop în minutul 45+2, iar pe Enriko Papa l-a avertizat cu cartonașul galben în minutul 45+4, când spiritele din Sepsi OSK - CS Mioveni s-au mai calmat, în cele din urmă.