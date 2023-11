Beckham recunoaște! Momentul în care s-a temut că Lionel Messi o va lăsa baltă pe Inter Miami

Messi a făcut o mutare spectaculoasă în această vară, după două sezoane în Ligue 1 cu Paris Saint-Germain, reușind să înscrie 11 goluri și să ofere cinci assist-uri în doar 14 apariții pentru echipa lui Beckham.

Într-un interviu acordat The Times, Beckham a dezvăluit că s-a temut ca Messi să nu revină la FC Barcelona în pauza de vară. „Știam întotdeauna că va exista concurență. Momentul în care am fost puțin îngrijorat a fost când Barcelona a arătat interes. Clubul îi atinge evident coardele sensibile, și nu a avut niciodată o despărțire așa cum merita acolo”, a spus Beckham, potrivit The Sun.

Messi a scris istorie deja la Inter Miami

Messi, care și-a petrecut 16 ani în prima echipă a Barcelonei și a înregistrat 778 de apariții și 975 de contribuții la goluri, a atras interesul fostei sale echipe înainte de a se alătura lui Inter Miami.

Cu toate acestea, Beckham și echipa sa au depus toate eforturile posibile pentru a asigura transferul superstarului argentinian. „Am făcut tot posibilul - eu, Jorge și Jose [Mas]”, a adăugat Beckham în interviu.

Transferul lui Messi la Inter Miami a fost un moment de cotitură pentru echipa din Florida, iar Beckham a mărturisit că a fost emoționat când a primit vestea că Messi a decis să se alăture echipei sale. „Să primesc telefonul în care anunța că a decis să vină la noi... Încă îmi dă fiori. Am promis fanilor și oamenilor din Miami că vreau să aduc unii dintre cei mai buni jucători din lume. Sunt sigur că orice proprietar spune asta, dar, încă de la început, el a fost jucătorul visat pe care voiam să-l aducem la Miami”, a declarat entuziasmat Beckham.

Messi a avut deja un impact semnificativ la Inter Miami, ajutând echipa să câștige primul trofeu din istorie, Leagues Cup.