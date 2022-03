Controversă după recordul lui Cristiano Ronaldo. Cine ar fi, de fapt, cel mai bun marcator din istoria fotbalului

La fel cum s-a întâmplat și anul trecut, când l-a depășit pe legendarul brazilian Pele, apar controverse în privința recordului deținut de Cristiano Ronaldo. Potrivit FIFA, jucătorul lui Manchester United (807) l-a devansat pe Josef Bican, atacantul ceh care a jucat în perioada 1931-1952 și ar fi marcat 805 goluri.

Celebra publicație franceză L'Equipe a dedicat un material performanței realizate de Cristiano Ronaldo și explică de ce nu toată lumea este de acord cu recordul portughezului.

"Potrivit FIFA, Bican ar fi marcat 805 goluri între 1931 și 1952, inclusiv unul la Cupa Mondială din 1934, în meciul Franța - Austria. În ianuarie 2021, recordul său a fost revizuit de Federația de Fotbal din Cehia, care îl creditează acum cu 821 de goluri", scrie L'Equipe, care îl citează și pe președintele Federației Internaționale și Statistică a Fotbalului.

"În ceea ce îl privește pe Ronaldo, calculele sunt destul de simple, însă mă întreb dacă este posibil să fie stabilit totalul exact al golurilor marcate de Bican și Pele. Să-l compari pe Ronaldo cu cei doi e ca și cum ai compara mere cu pere", a spus Jaroslav Kolar, președintele Federației Internaționale și Statistică a Fotbalului, care recunoaște că este foarte dificil să fie stabilit un astfel de clasament, având în vedere perioadele în care jucau cei doi și expunerea pe care o avea fotbalul la acel moment.

The best goalscorer in football history? ????

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p