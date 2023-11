Chelsea poate fi depunctată din cauza lui Roman Abramovich!

Cotidianul The Guardian a scris că Abramovich, care a deţinut clubul timp de 19 ani până când a fost sancţionat de guvernul britanic anul trecut, a folosit companii offshore pentru a efectua plăţi care par să fi fost în beneficiul lui Chelsea.

Premier League investighează deja clubul după ce noii săi proprietari au devenit conştienţi de "posibila raportare financiară incompletă" legată de perioada Abramovich şi au transmis informaţiile pe care le-au descoperit ligii şi altor autorităţi de reglementare.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei de la Chelsea ar putea fi depunctați, anunță britanicii de la Telegraph. Și așa londonezii sunt într-o situație delicată în clasament.

???? Chelsea could face a points deduction over allegations of hidden payments made during Roman Abramovich's time as owner.

(Source: Telegraph) pic.twitter.com/l5YQok7dqz