Cel mai mare transfer din 2020 tocmai a fost anuntat oficial! Jucatorul a semnat pentru 70 de milioane

S-a oficializat cel mai mare transfer al iernii.

Manchester United a anuntat oficial transferul mijlocasului portughez, Bruno Fernandes, dupa ce au mai incercat o data sa il ia in vara, insa nu au reusit sa ajunga la o intelegere.

???? ???? ????????#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes! — Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020

"Diavolii rosii" au platit 70 de milioane de euro pentru capitanul lui Sporting, care a fost unul dintre oamenii de baza ai echipei in ultimele doua sezoane, cu 45 de goluri inscrise si 30 de assist-uri, in cele 76 de aparitii.

"Dragostea mea pentru Manchester United a inceput in momentul in care ma uitam la Cristiano Ronaldo jucand. De atunci am fost un mare fan al acestui club special.

Pentru mine, sa joc pentru Manchester United este incredibil, am muncit din greu sa ajung in acest moment si le pot promite fanilor ca voi da totul pentru emblema si voi ajuta sa avem succes si sa castigam trofee.

Vreau sa le multumesc celor de la Sporting pentru tot ce au facut pentru mine. Este ireal sa aud cuvintele frumoase care s-au spus despre mine din partea jucatorilor care obisnuiau sa joace la echipa.

Mii de multumiri lui Ole si tuturor de la Manchester United pentru increderea pe care au aratat-o, abia astept sa ii rasplatesc pe teren", a declarat Bruno Fernandes pentru site-ul oficial al clubului.

Bruno Fernandes ar putea debuta sambata, pe teren propriu, impotriva lui Wolves.