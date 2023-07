Ce decizie a luat Inter Miami, după ce s-a aflat ce se va întâmpla cu Luis Suarez

Atacantul uruguayan a ajuns la un acord cu brazilienii de la Gremio, pentru care evoluează de la începutul acestui an, pentru încheierea colaborării în luna decembrie.

Chiar dacă, inițial, contractul se întindea până în decembrie 2024, Suarez va pleca mai devreme de la Gremio, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Pentru fostul atacant de la Ajax, Liverpool și Barcelona, următoarea destinație ar putea fi Inter Miami, acolo unde are ocazia să joace din nou alături de foștii săi colegi de pe Camp Nou: Leo Messi, Sergio Busquets și Jordi Alba.

David Beckham l-ar fi vrut încă din această vară pe Suarez la echipă, dar Inter Miami rămâne ”în cărți” și pentru un transfer în perioada de mercato din iarnă.

Zvonurile potrivit cărora Luis Suarez ar putea juca din nou alături de Leo Messi au apărut încă din luna iunie, dar atunci starul uruguayan a negat totul și a spus că este ”foarte fericit” la Gremio.

"Este fals, este imposibil. Sunt foarte fericit la Gremio și am contract până în 2024", a spus Luis Suarez, pentru El Observador, citat de ESPN.

Luis Suarez has agreed with Gremio to terminate his contract in December 2023; despite deal expiring in December 2024. ????????????????

???????????? Inter Miami remain interested in signing Suarez as free agent for 2024, after deal collapsed this summer. pic.twitter.com/uwcqt1Mvu8