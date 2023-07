„S-a încheiat telenovela!” Anunț final în cazul transferului lui Luis Suarez la Inter Miami 

Atacantul uruguayan se afla pe lista lui Inter Miami, după transferurile lui Leo Messi, Sergio Busquets și Jordi Alba. S-a scris că fotbalistul legitimat la Gremio ar negocia deja cu gruparea din MLS, o plecare fiind iminentă, asta și în contextul în care și-ar dori să se reunească cu bunul său prieten, Messi.

În ciuda speculațiilor, conducerea lui Gremio a anunțat că transferul la Inter Miami nu se va realiza, iar Luis Suarez își va duce contractul la bun sfârșit. Înțelegerea cu Gremio îi expiră pe 31 decembrie 2024.

„Nu se va întâmpla înțelegerea. Luis va rămâne la Gremio până în decembrie, s-a încheiat telenovela acum”, a declarat antrenorul lui Gremio, Portaluppi.

Luis Suarez a semnat cu Gremio în ianuarie 2023, după ce s-a despărțit de Nacional. A jucat până în prezent 31 de meciuri în tricoul brazilienilor, având 13 goluri marcate și 9 assist-uri.

Luis Suárez will not join Inter Miami this summer. Negotiations collapsed — it’s over. ⛔️???????????????? #MLS

“The deal won’t happen. Luis will stay at Gremio until December, the soap opera is over now”, Gremio coach Portaluppi confirms. pic.twitter.com/pTHF2uPTx3