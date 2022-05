"Căpcăunul" Fabbiani șterge pe jos cu antrenorul lui Messi. "E ca și cum Culio ar fi secundul meu"

Considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din istoria lui CFR Cluj, argentinianul Christian Fabbiani a rezistat la gruparea din Gruia doar un sezon, 2007-2008, când a gruparea patronată pe atunci de Arpad Paszkany a cucerit primul titlu de campioană în Liga 1.

Fostul atacant, acum antrenor la Club Atletico Fenix, Primera B, liga a treia argentiniană, și-a spus versiunea de ce ar fi fost forțat să plece din Gruia, dar în cariera sa au urmat noi provocări. După retragerea din fotbal, sud-americanul s-a îndreptat spre antrenorat.

Deși multe voci susțin că Argentina e una dintre favoritele pentru aur la Campionatul Mondial din Qatar, programat la finalul lui 2022, Fabbiani nu le dă șanse "pumelor" lui Lionel Messi. Motivul invocat e unul surprinzător.

"Nu cred. (n.r. - întrebat dacă Argentina va cuceri titlul mondial). Argentina are cel mai bun jucător din lume și, de asemenea, un lot competitiv. Dar nu are un antrenor pe gustul meu. Scaloni nu-mi place pentru că făcea parte din corpul tehnic al lui Sampaoli.

După ce acesta din urmă a fost demis, Scaloni a ales să rămână și să-i ia locul. E ca și cum prietenul meu Culio ar fi secundul meu la echipa pe care o antrenez și, în momentul în care aș avea probleme, ar decide să-mi ia locul. Cu un alt antrenor, mai bun, Argentina ar fi campioană mondială", a spus Fabbiani, pentru Gsp.ro.

CFR Cluj a fost singura experiență europeană a lui Fabbiani, care a mai jucat în Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador și Panama.

Fabbiani a marcat de 11 ori în 31 de meciuri jucate pentru CFR Cluj

Fabbiani a rămas sub contract cu CFR Cluj până în 2010, fiind împrumutat la Newell's Old Boys (2008) și River Plate (2009). A mai jucat la All Boys (2010-2011), Independiente Rivadavia (2011-2013), Sport Boys Warnes (2014-2015), Estudiantes San Luis (2015), LDU Portoviejo (2016-2018), CD Universitario (2018) și Deportivo Merlo (2016-2018, 2018-2020). S-a retras din fotbal din liga a 4-a din Argentina