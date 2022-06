Barcelona negociază! 75 milioane de euro este suma cerută pentru un star din Premier League

Barca vrea să-și remodeleze ofensiva. Dacă mutarea lui Lewandowski nu va fi posibilă în această perioadă de mercato, catalanii au toate șansele să-l aducă pe Camp Nou pe Raphinha, cotat la 45 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, anunță jurnalistului Fabrizio Romano.

Raphinha situation. ???????????? #LUFC

▫️ Barcelona agreed personal terms with Raphinha, but no agreement on fee with Leeds.

▫️ Arsenal are in direct negotiations with Leeds, interested since March.

▫️ Both Chelsea & Tottenham have been in contact too.

▫️ Fee could be around 65/75m. pic.twitter.com/39igUIOTqV