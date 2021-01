Arsenal si Inter planuiesc un schimb de jucatori! Ce fotbalist este aproape sa TRADEZE clubul pentru care a jucat 7 sezoane

Inter si Arsenal sunt in discutii pentru un schimb de jucatori in aceasta perioada de transferuri.

Conform celor de la Tuttosport, Inter si Arsenal negociaza un schimb intre Christian Eriksen si Lucas Torreira.

Sosit de la Tottenham in urma cu un an, Eriksen nu a reusit sa se impuna la Inter sub comanda lui Antonio Conte, iar acum sefii nerazzurrilor cauta solutii sa scape de fotbalist. Daca ar merge la Arsenal, aceasta ar fi o tradare din partea danezului care a evoluat la marea rivala, Tottenham, timp de 7 sezoane.

De cealalta parte, Torreira este un jucator apreciat de antrenorul celor de la Inter, un mijlocas defensiv foarte agresiv, care a mai evoluat in Italia pentru Sampdoria.

Mijlocasul uruguayan se afla in acest moment la Atletico, unde a fost imprumutat pana in vara, dar "tunarii" spera sa gaseasca intelegere si, in cazul unui transfer, sa-l recheme pe fotbalist la club. Torreira a fost prezent in 13 partide din actualul sezon, in care a marcat o data si a oferit si un assist.

La Inter, Lucas Torreira ar urma sa fie dublura mijlocasului croat Marcelo Brozovic, in timp ce la Arsenal Eriksen ar veni pe locul lasat liber de Ozil, transferat la Fenerbahce.