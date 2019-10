"Calmeaza-te, maimutoiule!" L-a JIGNIT pe Bale si acum este dorit de Real Madrid! Cine este noul obiectiv al lui Florentino Perez

Din articol Controverse si la nationala Angliei

Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, si-a stabilit urmatorul obiectiv pentru perioada de transferuri.

Real Madrid si-a exprimat interesul pentru James Maddison, jucatorul in varsta de 22 de ani al lui Leicester. Mijlocasul echipei engleze este unul dintre cei mai ravniti fotbalisti din Europa, mai multe cluburi de top fiind in cursa pentru a obtine semnatura lui. Clubul madrilen este dispus sa scoata din buzunar suma pe care Leicester o cere, 70 de milioane de euro.

Daca s-ar concretiza transferul, vestiarul lui Real ar fi un teren minat pentru Maddison, care a facut in trecut afirmatii jignitoare la adresa atacantului Gareth Bale. Mijlocasul a postat in 2012 si 2013 mesaje jignitoare pentru galez, care evolua pentru Tottenham.

"Il urasc pe Gareth Bale din tot sufletul. Calmeaza-te, maimutoiule! Wilshere este de zece ori mai bun decat tine, cimpanzeule", a postat James Maddison pe Twitter in anul 2012.

"Sper ca Luis Suarez sa distruga Tottenham astazi. Nu imi place Spurs! In special maimuta aia despre care toata lumea vorbeste!", a postat pe Twitter in 2013.

Controverse si la nationala Angliei

James Maddison este personajul negativ si al nationalei Angliei. Mijlocasul a fost convocat la lot pentru meciurile din preliminariile EURO 2020, insa a parasit lotul inainte de prima deplasare, de la Praga, pe motive medicale. Maddison a fost surprins ulterior jucand poker, ceea ce a adus indignare fanilor englezi.

James Maddison spotted at casino after pulling out of England squad with illness https://t.co/EKl9iJ8vyu pic.twitter.com/IISVku6AbM — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 12, 2019

James Maddison a jucat in acest sezon 8 meciuri pentru Leicester, la care a ajuns in anul 2018 de la Norwich in schimbul sumei de 25 de milioane de euro. Mijlocasul a inscris pana acum 3 goluri si a oferit 2 pase de gol. In prezent, este cotat la 45 de milioane de euro, conform Transfermarkt.