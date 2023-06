Al-Hilal s-a reorientat, după ce l-a pierdut pe Leo Messi

Barcelona a sperat într-o revenire a starului sud-american pe Camp Nou, iar Al-Hilal a vrut să-l convingă pe Messi să joace în Arabia Saudită cu un contract fabulos, de aproape un miliard de euro pentru două sezoane.

Messi a spus ”pas” arabilor, dar și clubului său de suflet, și a acceptat oferta lui David Beckham de a juca la Inter Miami.

După ce au fost refuzați de argentinian, Al-Hilal s-a reorientat și îl ”monitorizează” acum pe Neymar (31 de ani), care mai are contract cu PSG până în 2025, scrie jurnalistul Ekrem Konur.

????Al-Hilal is monitoring the situation of PSG's 31-year-old Brazilian star player Neymar.

???????? ????#PSG ???? #AlHilal #الهلال pic.twitter.com/wKwWG56K2L