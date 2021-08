Șumudică trage un semnal de alarmă înainte de returul cu Young Boys! "Știți foarte bine unde se află sediile forurilor"

Antrenorul celor de la CFR a vorbit înainte de meciul retur cu Young Boys.

Campioana României a remizat în partida tur contra celor de la Young Boys, 1-1, după ce au fost egalați pe final, în prelungirile meciului. Antrenorul ardelenilor anunță că formația sa va juca un fotbal mai ofensiv și speră să reușească să producă mai mult pericol, fiindcă altfel nu vor avea șanse la calificare.

"Având în vedere că mâine avem o brigadă din Turcia, probabil voi juca tot cu 3 fundași centrali, fiindcă ei sunt obișnuiși cu asta. CFR i-a întâlnit anul trecut și au odihnit jumătate din titulari, iar când au văzut că au meci greu, au băgat toți titularii pe parcursul meciurilor.

Acum, au jucat cu toată echipa, iar dacă nu considerau meciul ăsta important, nu odihneau 8 jucători. Mâine practic pornim de la 0-0, trebuie să fim precauți în astfel de situații. Nu venim să ne baricadăm, am venit să punem probleme, fiindcă dacă nu facem asta, e foarte greu să obții un rezultat pozitiv. Am venit aici să luptăm până la ultima picătură de energie", a spus Marius Șumudică.

"Gazonul îi avantajează"

"Are o mare însemnătate, să nu uităm de cât timp o echipă românească nu a mai ajuns în playoff-ul Champions League. E clar că suprafața de antrenament îi avantajează, fiindcă se antrenează pe acest teren, deoarece e sintetic și nu se rupe. Daca noi am face la Cluj asta, pe gazonul nostru natural, în ziua meciului ar fi într-o stare deplorabilă. Am auzit că îl și udă mai mult, deoarece ei sunt o echipă de viteză și vor să meargă mingea foarte repede.



Avem și noi avantajele noastre și încercăm să-i surprindem. Subconștientul lucrează, eu nu le-am zis niciodată să se retragă. Și la pauză le-am zis, e 0-0, jucați. Sperăm să avem ocazia să facem mai multe decât am făcut la Cluj. Mi s-a părut un pic exagerat să dai 8 minute de prelungire, era minutul 8:40 și i-a lăsat să joace fiindcă aveau corner Young Boys", a spus tehnicianul.

"La fotbal nu a murit nimeni"

"Mâine, sper să vedeți niște eroi. Le-am spus, la fotbal nu a murit nimeni din cauza efortului. Daca va fi nevoie, le dăm și măști de oxigen. Trebuie să iasă cu capul sus și să fie mândri de ce au realizat, chiar dacă vom fi eliminați de o echipă cu o cotă dublă față de a noastră. Știți foarte bine unde se află sediile forurilor, dar nu vreau să ajung la alte detalii, sper ca totul să se joace pe teren", a mai spus antrenorul clujenilor.