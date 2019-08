Dan Petrescu e in fata unui meci urias in Champions League cu Celtic.

Dupa 1-1 in tur, Dan Petrescu spune ca CFR Cluj are nevoie de un miracol pe Celtic Park impotriva lui Celtic Glasgow. BBC a preluat declaratiile facute de Super Dan in Romania, iar Gary Lineker nu s-a putut abtine pe Twitter. "Se transforma in Alan Pardew?", a scris fostul mare jucator al nationalei Angliei, de la Tottenham sau Barcelona.

Gary Lineker e prezentator la BBC si BT Sport si utilizator recunoscut al Twitter, acolo unde glumeste des cu suporterii englezi.

Lineker se referea la parul tot mai carunt al lui Dan Petrescu, care incepe sa semene cu Alan Pardew, antrenor cu experienta in Premier League.

Celtic - CFR Cluj e live pe Sport.ro de la 21:45!