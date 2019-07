ASTANA-CFR CLUJ | "In niciun caz nu tin cu CFR!". Ce spune un fost mare jucator roman despre duelul din Champions League

Astana-CFR Cluj, ora 16:00, in primul tur preliminar al UEFA Champions League.

CFR Cluj isi poneste astazi aventura europeana in preliminarii Champions League, pe terenul celor de la Astana. Formatia din Kazahstan se afla in plin campionat si ocupa primul loc dupa 19 etape cu 38 de puncte. A marcat 34 de goluri si au primit 17. Golgheterul echipei este mijlocasul Martin Tomasov cu 9 goluri, urmat de Dorin Rotariu si Murtazayev cu cate 5 goluri.

Iosif Rotariu: "Nu tin cu CFR"



Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin Rotariu, a spus ca in niciun caz nu va tine cu CFR, va tine cu nepotul sau.

"Astept meciul cu nerabdare. In nicun caz nu tin cu CFR Cluj, tin cu nepotul meu. S-a acomodat foarte bine la Astana, joaca meci de meci, titular si e foarte optimist pentru partida de astazi. In ultima perioada joaca varf si spre finalul partidei a mai jucat si mijlocas stanga. Dorin e foarte bine dezvolatat din punct de vedere fizic, se pregateste suplimentar, dupa antrenamente, in sala de forta. In Kazahstam fotbalul este peste fotbalul din Romani, este un fotbal de angajament, de munca, de fizic. El este un jucator incredibil, are foarte multe realizari individuale imprevizibile, e foarte mobil, are executii foarte bune si poate decide soarta meciurilor de unul singur uneori", a spus Iosif Rotariu pentru ProSport.

Iosif Rotariu a spus si cine este favorita pentru aceasta partida.

"Din punct de vedere al experientei in cupele europene, al investitiei, al jucatorilor internationali, al suprafetei de joc, Astana fiind obisnuita cu terenul sintetic, plus ca este in plin campionat, deci toate aceste lucruri o fac pe Astana sa plece cu prima sansa. Dar Dan Petrescu este un antrenor foarte bun, care stie sa isi motiveze jucatorii si este capabil sa ii determine la ora jocului sa dea totul", a mai spus Iosif Rotariu.

Dan Petrescu: O sa jucam ca in curtea scolii!



Gazonul artificial e un motiv in plus de ingrijorare pentru campioni, insa Petrescu face apel la experienta din curtea scolii a jucatorilor sai. Si acolo jucau tot pe sintetic sau pe ciment.

"Noi trebuie sa ne trezim inainte de meci, altfel vom plange. Sunt multe dezavantaje, scuze se vor gasi, dar rezultatul ramane si trebuie sa intram bine, sa jucam ca in curtea scolii, ca tot pe sintetic sau pe ciment jucam", a spus Petrescu la conferinta.

Daca CFR Cluj va reusi sa treaca de Astana, va juca in urmatorul tur impotriva celor de la Maccabi Tel Aviv, iar daca va fi eliminata se va duce in turul 2 prelimiar al Europa League, unde va juca impotriva celor de la Santa Coloma din Andorra.

Astana - CFR Cluj e live pe Sport.ro de la ora 16:00!