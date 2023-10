Campionul mondial WBC la categoria grea, Tyson Fury, l-a învins pe fostul luptător UFC Francis Ngannou printr-o decizie împărţită, în Arabia Saudită, într-un meci în care nu s-a disputat niciun titlu şi care a fost aproape de a produce una dintre cele mai mari surprize din box.

Fury, deţinătorul neînvins al uneia dintre cele mai prestigioase centuri din acest sport, a evitat la limită o primă înfrângere în faţa unui adversar de 37 de ani care nu mai boxase niciodată la nivel profesionist, dar care a parcurs cele 10 runde cu siguranţă.

Ngannou l-a trimis pe britanic la podea în runda a treia şi, deşi autointitulatul "The Gypsy King", în vârstă de 35 de ani, a reuşit să reziste până la finalul rundei, nu a avut niciun dubiu cu privire la ceea ce îl aştepta.

„Cu siguranţă asta nu era în scenariu”, a spus Fury după ce doi dintre arbitri i-au dat victoria 96-93 şi 95-94. Cel de-al treilea arbitru a punctat 95-94 în favoarea lui Ngannou. „Este un luptător al naibii de bun şi un boxer mult mai bun decât am crezut că va fi. Este un om incomod şi un boxer bun şi îl respect foarte mult. Mi-a oferit unul dintre cele mai grele meciuri ale mele din ultimii 10 ani”.

Fury a declarat că nu există o clauză de revanşă, dar că ar dori să lupte din nou cu Ngannou „mai târziu” şi după un meci pentru titlu cu campionul ucrainean IBF, IBO, WBO şi WBA Oleksandr Usyk.

Cei doi urmează să se înfrunte la Riad, la o dată care nu a fost încă anunţată oficial, dar despre care ambii campioni au spus că va fi 23 decembrie.

Usyk, care a făcut deplasarea în Arabia Saudită pentru a-l urmări pe viitorul său adversar, a declarat că este pregătit.

Ngannou a renunţat la centura la categoria grea după o dispută contractuală cu UFC şi a rămas liber de contract în ianuarie.

„Stagiul meu de pregătire a durat doar trei luni şi jumătate şi am început cu o accidentare. Dar nu vreau să caut scuze. Mă voi uita la ceea ce pot face în continuare pentru a-mi îmbunătăţi jocul pentru a reveni şi mai bine”, a spus el. „Acum ştiu că pot să fac asta..., să mă pregătesc”.

La meci a fost prezent şi starul portughez Cristiano Ronaldo.

Cristiano was going through all the emotions during the Tyson Fury and Ngannou fight. ????❤️pic.twitter.com/0apzd0NG3v