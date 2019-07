O noua tragedie in box! Hugo Santillan a MURIT in urma loviturilor primite in ring. ATENTIE: imagini socante! VIDEO

Boxul e lovit de o noua tragedie!

Argentinianul Hugo Santillan, 23 de ani, a murit in urma loviturilor primite de la adversarul sau, Eduardo Javier Abreu.

Vestea vine la cateva zile dupa ce rusul Maxim Dadashev a murit intr-un spital din SUA la scurt timp dupa meci.

Hugo Santillan s-a luptat tot sambata si a ajuns la spital in coma. Aseara a murit dupa ce a fost operat de medici printru eliminarea unui chiag de sange din creier, insa a suferit stop cardiac de doua ori si si-a pierdut viata in cele din urma.

WBC a confirmat decesul tanarului pugilist. "Odihneste-te in pacem Hugo Santillan. A murit in urma ranilor suferite in meciul de sambata, care s-a incheiat la egalitate. Suntem alaturi de prietenii si familia lui Hugo, ii sprijinim si le intelegem durerea", e comunicatul forului international de box.

Santillan avea un palmares 19-6-2, iar lupta sa era pentru titlul WBC la cateforia usoara.

Lupta de 10 reprize a avut loc la Buenos Aires, iar pugilistul a fost tinut in brate de antrenorul sau in momentul in care arbitrul a anuntat decizia de egalitate.



ATENTIE: IMAGINI SOCANTE CU MOMENTUL IN CARE HUGO SANTILLAN ISI PIERDE CUNOSTINTA IN RING!