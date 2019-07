O noua TRAGEDIE in ring! Un boxer a murit dupa ce a fost facut KO in ring. VIDEO

Maxim Dadashev s-a luptat cu Subriel Matias din Puerto Rico in Oxon Hill, Maryland. Echipa rusului a oprit lupta in runda a 11-a dupa ce starea pugilistului s-a inrautatit. Dadashev a inceput sa vomite si si-a pierdut cunostinta. A fost dus la spital, insa medicii nu l-au mai putut salva. "Maxim a murit, inima lui a cedat", au anuntat oamenii din echipa sa.

Maxim Dadashev era poreclit "Mad Max", nascut in Sankt Petersburg, 28 de ani, avea 13 victorii (11 prin KO) si o singura infrangere.

VIDEO Momentul in care antrenorul lui Dadashev a oprit lupta.

This fella Maxim Dadashev was a fighter until his last breath, it’s a brutal cruel sport at times, he died aged 28 after suffering severe brain injuries during his defeat to Subriel Matias on Friday. May god rest his soul #RIPChamp pic.twitter.com/YY0ZajAceJ