"Mi-a facut capul sa explodeze!" Dezvaluiri INCREDIBILE facute de Mike Tyson despre drogul care l-a ajutat sa revina in ring la 54 de ani

Mike Tyson a vorbit despre drogul care l-a ajutat sa revina in box la 54 de ani.

Fostul campion mondial a declarat pentru USA Today ca un psihedelic sintetic, cunoscut sub numele de "otrava de broasca", a jucat un rol important in revenirea sa in ring.

Medicamentul este folosit de psihiatri pentru a trata depresia si dependenta de droguri si are efecte psihedelice de scurta durata.

"Am luat medicamentul, m-a pus in forma. Mi-a facut capul sa-mi explodeze, iar in interior auzeam ca ma voi intoarce la box si ca trebuie sa ma pun in forma", a declarat Tyson vineri.

Revenirea in ring dupa 15 ani a avut loc in aceasta dimineata. Duelul cu Roy Jones Jr. s-a incheiat cu o remiza, rezultat care i-a nemultumit pe multi, acestia vazandu-l castigator pe Mike Tyson.

Cei doi boxeri s-ar putea reintalni curand in ring, existand posibilitatea ca revansa sa se dispute la Moscova.