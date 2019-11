BLACK FRIDAY 2019 | eMAG te trimite cu avionul la finala Champions League! Cele mai mari reduceri de Black Friday iti promit o experienta unica 

Black Friday este cea mai asteptata perioada de cumparaturi a anului.

Cel mai asteptat eveniment al anului in materie de cumparaturi vine cu propuneri inedite. Black Friday 2019 la eMAG inseamna acces la oferte speciale la cele mai mici preturi.

Iubitorii de sport au ocazia sa ajunga mai aproape de idolii lor, datorita ofertelor eMAG, care au inclus in catalogul de produse care vor fi reduse bilete la cele mai importante evenimente sportive ale anului.

Fanii tenisului au ocazia sa ajunga la turneele la care Simona Halep si-a adjudecat primele trofee de Grand Slam: Ronald Garros sau Wimbledon.

Dependentii de viteza pot ajunge la Formula 1. Au ocazia sa ii vada pe Lewis Hamilton sau Sebastian Vettel in actiune. eMAG are oferta la 5 circuite din sezonul urmator: Hungaroring, Monza, Monaco, Austria si Olanda.

Iubitorii celui mai popular sport pot ajunge la cea mai asteptata finala din fotbalul mondial, finala Champions League de la Istanbul din 2020.

eMAG simplifica totul in acest an, de Black Friday, si rezolva si problema transportului la evenimentele sportive mentionate. In catalogul de oferte intra si vouchere la bilete de avion.

In concluzie, vineri, 15 noiembrie, fii cu ochii pe eMAG de Black Friday 2019 pentru a-ti asigura o experienta inedita la cele mai importante evenimente sportive ale anului viitor.