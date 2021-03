Suma FABULOASA pe care a pierdut-o Michael Jordan in pandemie! Ce s-a intamplat cu sutele de milioane care i-au subtiat conturile 

Michael Jordan se afla in urma cu un an pe locul 1.001 in topul celor mai bogati oameni din lume.

Fostul mare baschetbalist avea in aprilie 2020 o avere de 1,76 miliarde de euro, insa pandemia de coronavirus i-a subtiat serios conturile. Potrivit revistei Forbes, Jordan a pierdut in ultimul an 400 de milioane de euro.

Asta inseamna aproximativ 24% din averea totala a sportivului, care a aparut in 2020 in documentarul 'The Last Dance' pe Netflix. Jurnalistii nu dezvaluie ce s-a intamplat cu banii lui Michael Jordan, insa se pare ca acestia ar fi fost investiti in baschet.

Chiar daca averea sa a scazut la 1,33 de miliarde de euro, Jordan este in continuare in topul celor mai bogati 500 de americani. Fostul baschetbalist legendar castiga anual 100 de milioane de dolari doar din colaborarea pentru brandul Jordan, adica mai mult decat a castigat in cei 16 ani in care a evoluat in NBA, de unde a incasat 93,8 milioane de dolari.