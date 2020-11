Cei mai scumpi adidasi din LUME! Sunt o pereche de 'Jordani', iar cu banii de pe ei ai putea sa traiesti linistit o viata intreaga: povestea interesanta din spatele lor

Michael Jordan este unul dintre cei mai de succes sportivi retrasi din activitate si una dintre legendele a tot ceea ce inseamna sport.

Michael Jordan a fost poate cel mai mare baschetbalist din toate timpurile si unul dintre cei mai buni atleti ai tuturor sporturilor.

Fostul star din NBA a stiut sa se orienteze corespunzator si dupa retragerea din activitate si a excelat in domeniul afacerilor.

Michael Jordan este miliardar in momentul de fata si face o avere din vanzarile de adidasi care ii poarta numele.

Cea mai scumpa pereche de 'Jordani' vanduta vreodata a fost facuta de casa de licitatie 'Christie's'.

Este vorba despre o pereche de Air Jordan 1 High, pe care fostul star din NBA i-a purtat intr-un meci istoric din Italia.

Perechea de adidasi a fost vanduta cu uriasul pret de 615.000 de dolari.

Adidasii au o poveste speciala in spate. In vara anului 1985, Chicago Bulls a evoluat in Trieste, Italia, intr-un meci amical impotriva echipei Juve Caserta.

Intr-unul din momentele partidei, Michael Jordan a iesit la rampa cu un slam-dunk caracteristic si s-a tinut cu mainile de cos. Forta cu care MJ a lovit panoul a fost atat de mare incat acesta s-a spart in mii de bucati din sticla, iar cateva dintre acestea au ajuns inclusiv in pantofii purtati de Jordan in acel moment, celebra pereche de Nike Air Jordan 1 High.

"Sunt cei mai scumpi adidasi din lume vanduti vreodata la lictatie", a declarat un purtator de cuvant al Christie’s pentru CNN, precizand ca o bucatica de plexiglas inca este prinsa in talpa unui adidas.

Acei adidasi s-au vandut pe 14 august cu 615.000 de dolari si sunt cei mai scumpi vanduti din lume. De asemenea, urmatoarea pereche din clasament este tot una de 'Jordani', care a fost vanduta cu 560.000 de dolari.

