Abia s-a abtinut sa NU PLANGA! Discursul EMOTIONANT al lui LeBron de la meciul lui LA Lakers cu Portland! VIDEO

LeBron James a oferit un moment emotionant in memoria bunului sau prieten, Kobe Bryant, care a murit in urma unui accident de elicopter.

LeBron a tinut un discurs emotionant inaintea partidei din NBA cu Portland. Starul lui LA Lakers a spus ca scrisese ceva pe o foaie, insa in cele din urma a renuntat la ea si a preferat sa vorbeasca din inima.

"Ma uit in tribunele acestei arene, suntem cu totii raniti, avem inimile frante si cand trecem prin astfel de lucruri, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te apleci pe umerii familiei tale. Am auzit despre familia Lakers inainte de a ajunge aici anul trecut, despre cat de mult este o familie si asta s-a putut vedea in aceasta saptamana. Nu numai din partea jucatorilor, a stafului, ci din partea tuturor. Toata lumea care este aici, formeaza o adevarata familie. Kobe, Gianna si Vanessa si toata lumea va multumeste din suflet. Este o sarbatoare a unei cariere de 20 de ani in care sangele, transpiratia, lacrimile, corpul destramat si toate celelalte. Nenumarate ore de determinare pentru a fi atat de mare. In aceasta seara sarbatorim copilul care a venit aici la 18 ani si s-a retras la 38 de ani", a spus LeBron cu lacrimi in ochi.

Lakers a pierdut meciul cu Portland, scor 127-119.