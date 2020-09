Un miliardar din NBA a sarit in ajutorul unui fost baschetbalist care a ajuns in strada! Ce s-a intamplat cu sportivul 

Cazul fostului baschetbalist din NBA, Delonte West, ajuns in strada si cu probleme psihice a atras atentia unui miliardar din NBA.

Delonte s-a luptat de ani de zile cu tulburarea bipolara, abuzul de substante si lipsa unui adapost. Patronul lui Dallas, Mark Cuban, l-a luat pe West de la o benzinărie din Dallas si incearca sa-l ajute! El a fost filmat, iar videoclipul postat de TMZ a devenit viral.

"Pot doar sa va spun ca l-am gasit si l-am ajutat", a declarat miliardarul pentru Washington Post. Cuban a incercat mai multe zile la rand sa ia legatura cu West. Inainte de a-l contacta si a-l face sa se intalneasca cu el la o benzinarie din nordul Dallasului. Intr-un video postat pe Snapchat de TMZ, Cuban s-a uracat intr-un Tesla Model S alaturi de West.

Poprietarul Dallas Mavericks, l-a dus pe fostul baschetbalist la un hotel si s-a oferit sa ii plateasca tratamentul pentru dezintoxicare. Cuban are o avere de peste 4 miliarde de dolari

Delonte West a evoluat 8 sezone in NBA. In cele 432 de meciuri disputate, a avut o medie de 9,6 puncte, 3,6 assist-uri si 2,9 recuperari pe partida. In trecut au aparut zvonuri ca ar fi avut o relatie cu Gloria James, mama fostului sau cochipier de la Cavaliers, LeBron James.

Tweet NBA baschet west Citeste si: