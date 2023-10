Rooney și-a anunțat plecarea de la DC United, din MLS, după ce a ratat orice șansă de a se califica în play-off-ul campionatului.

Fostul star de la Manchester United nu a stat foarte mult timp fără echipă și a fost deja prezentat la noua sa echipă, cu care a ajuns la un acord de câteva zile.

Așa cum era de așteptat, Birmingham City a anunțat oficial înțelegerea cu Wayne Rooney, care revine în Championship și va avea, cel mai probabil, ca obiectiv promovarea în Premier League.

Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru trei sezoane, după cum anunță Birmingham în postarea oficială.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.

Welcome to Blues, Wayne! ????????