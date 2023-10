Wayne Rooney, dat de gol de propriul fiu!? Gestul făcut de Kai după anunțul despărțirii de DC United

Wayne Rooney a confirmat că părăsește postul său de antrenor al echipei din MLS, DC United, și că intenționează să se mute înapoi în Anglia pentru a-și continua cariera de antrenor.

„Cred că este momentul potrivit. Am făcut tot ce am putut pentru a încerca să duc clubul în play-off-uri. Nu este vorba despre un singur lucru care s-a întâmplat. Este vorba despre momentul potrivit în cariera ta. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici. Am primit mult ajutor de la proprietari... Simt doar că este momentul potrivit pentru mine să mă întorc în Anglia, mai întâi, evident, să-mi văd familia”, a spus Wayne Rooney în momentul în care și-a anunțat despărțirea de DC United.

La 37 de ani, Rooney are șanse foarte mari să preia postul de antrenor la Birmingham, deoarece actualul lor manager, John Eustace, este monitorizat de mai multe cluburi din Premier League, după un start bun în sezon.

Kai a dezvăluit următoarea destinație a lui Wayne Rooney

Fostul star NFL, Tom Brady, care este prieten cu Rooney deține o parte din clubul Birmingham, iar Daily Mail susține că ar exista o înțelegere între cei doi încă din luna septembrie.

Se pare că fiul cel mare al lui Rooney, Kai, ar fi indicat involuntar că banca lui Birmingham va fi următoarea destinație a tatălui său, după ce a început să urmărească mai mulți jucători din prima echipă și de la academia clubului pe rețelele de socializare.

În prezent, Kai (13 ani) face parte din academia lui Manchester United, dezvoltându-se ca atacant la fostul club al tatălui său, unde acesta a devenit o legendă.

Rooney este golgheterul all-time al lui United, cu 253 de goluri pentru club, în timp ce Kai impresionează în rândul tinerilor jucători ai clubului, unde este adesea folosit și el pe postul de atacant.

Profilul de Instagram al adolescentului arată că el a început să urmărească mai mulți jucători de la Birmingham și contul oficial al clubului, susțin englezii.