Vești proaste pentru Radu Drăgușin! Anunțul făcut în presa engleză

După ce a avut oportunitatea de a juca în două meciuri ca titular la Tottenham, profitând de accidentarea lui Micky van de Ven, Radu Drăgușin s-a întors pe banca de rezerve a echipei londoneze.

A rămas pe bancă la meciul cu West Ham (1-1), la fel ca și în partida de aseară, contra lui Nottingham Forest (3-1). Mai mult, fundașul care i-a luat locul în echipă a și marcat în ultima etapă un gol de cinci stele.

What a goal that is from Micky van de Ven ???? pic.twitter.com/3tXoGDceHi