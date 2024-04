MM Stoica surprinde: "Avem cel mai bun atacant! E mult superior tuturor românilor și va fi golgheterul nostru"

După meciul cu Universitatea Craiova, câștigat de FCSB cu 2-0, Mihai Stoica a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu (22 de ani). Titularizat în echipa lui Elias Charalambous, fostul jucător de la UTA nu a marcat, însă tot a reușit să-l impresioneze pe oficialul liderului.

Mihai Stoica: "David Miculescu este mult superior tuturor atacanților români. Va fi golgheter dacă va juca meci de meci"

Deși Gigi Becali a anunțat că ar vrea să îi transfere pe Denis Alibec, Louis Munteanu, Alexandru Mitriță sau Philip Otele, Mihai Stoica spune că FCSB are deja cel mai bun atacant român. Managerul general al liderului e de părere că Miculescu are nevoie de mai multă încredere, iar în sezonul viitor îl vede golgheterul echipei dacă va evolua constant.

"Ce m-a bucurat cel mai mult a fost că în anturajul nostru am avut două pariuri câștigătorare - Octavian Popescu și David Miculescu. De Miculescu am spus mereu că merită să joace titular la noi. Sunt convins și acum că dacă David Miculescu joacă titular meci de meci va fi golgheterul nostru în sezonul următor. Are niște calități extraordinare! Eu am pretenția că mă pricep cât de cât.

Dacă vin Alibec și Louis Munteanu? Mai vedem. David Miculescu este pentru mine mult superior tuturor atacanților români. Mult superior! E mult peste toți pentru că are altceva. Pe lângă un fizic extraordinar, are un stâng necruțător și o mobilitate extraordinară. E genul de jucător căruia îți vine să-i zici să alerge mai puțin. Să faci pressing cu un atacant de 1.90m... foarte puține echipe au așa ceva.



Atacanții masivi sunt mai lenți, dar nu e cazul lui David. El se duce în pressing, recuperează și îi dă o diagonală lui Coman senzațională. Când vreodată un jucător de 1.90m ajunge în margine și dă diagonală? Niciodată! Alibec poate să facă asta, dar Alibec n-a fost niciodată 9 împins, el a fost un număr 10, un 9 jumate, el niciodată n-a fost în careu", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

David Miculescu a marcat doar trei goluri în acest sezon de Liga 1, însă în numai trei partide din cele 28 jucate a prins mai multe de o repriză pe teren.