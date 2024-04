După victoria contra Universității Craiova în urma căreia FCSB s-a desprins la 10 puncte de următoarele clasate, Gigi Becali a anunțat că pe lista sa de transferuri se află Louis Munteanu (Fiorentina, împrumutat la Farul), Denis Alibec (Muaither), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) și Philip Otele (CFR Cluj).

Gigi Becali: "Fiorentina îl dă pe Louis Munteanu. Impresarul mi-a zis că o să rezolvăm"

Dintre cele patru nume menționate, Becali crede că transferul cu cele mai mari șanse de reușită este cel al lui Louis Munteanu (21 de ani). Finanțatorul de la FCSB spune că a luat deja legătură cu impresarul jucătorului și i s-a transmis că Fiorentina este dispusă să îl vândă pe atacantul care a fost cedat de două ori la Farul, sub formă de împrumut.

Gigi Becali se teme însă că Fiorentina va crește prețul pentru Munteanu după declarațiile sale publice și spune că FCSB ar avea nevoie și de un atacant mai experimentat, cum ar fi Denis Alibec.

"Louis Munteanu mai are un an (n.r - contract cu Fiorentina). Îl dau ăia. Cu el nu am treabă, numai că dacă noi vorbim prea mult de Louis, ăia vor cere bani mulți. Eu am fost fraier că am zis, nu trebuia să zic. Mie mi-a spus impresarul să nu vorbesc nimic, să stau liniștit că o să rezolvăm, dar am fost prost și m-am scăpat aseară.

Louis nu e pentru acum. Eu cred în el ca peste un an-doi să fie un atacant bun. Așa cred eu. Acum am nevoie mai mult de Alibec decât de Louis. Nu știu dacă după EURO, dar eu în cupele europene am nevoie de atacant de careu", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV și Sport.ro.

Louis Munteanu a fost vândut de Farul la Fiorentina în septembrie 2020, pentru 1,7 milioane de euro. Atacantul a petrecut doi ani în Italia, perioadă în care a jucat doar la formația Primavera, iar ulterior au urmat două împrumuturi succesive la Farul Constanța, vasluianul având un aport important la titlul câștigat anul trecut.

8 goluri și 3 pase decisive a reușit Louis Munteanu în acest sezon la Farul

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Munteanu, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: "Nu știu dacă pot să-i iau pe Mitriță și Otele"

În ceea ce privește ceilalți doi jucători despre care a spus că este interesat, Mitriță și Otele, Becali recunoaște că îi va fi foarte greu să realizeze aceste mutări.

"Eu am spus despre jucătorii care sunt valoroși, dar nu știu dacă pot să-i iau eu pe ăia. De exemplu, pe Mitriță și pe Otele pot să-i iau?! Dacă Varga face preț preferențial, vorbesc cu el și văd", a mai spus Gigi Becali.

După ce Gigi Becali a anunțat că și l-ar dori pe Philip Otele, Neluțu Varga a dat replica. Finanțatorul de la CFR Cluj a anunțat că este gata să-l vândă pe golgheterul nigerian pentru 6 milioane de euro, sumă care pare imposibilă pentru orice club din România (DETALII AICI).