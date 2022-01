United, victorie la limită în ultimul minut de prelungiri dintr-un gol controversat. "Diavolii roșii" au urcat pe patru 

Golul victoriei a fost marcat de Marcus Rashford în ultimul minut de prelungiri după o fază controversată, suspectă de offside.

Pentru West Ham este al doilea eșec consecutiv, motiv pentru care formația antrenată de David Moyes a coborât pe locul pe locul cinci în Premier League, cu 37 de puncte.

De cealaltă parte, "diavolii roșii" au urcat pe pozițiile de Liga Campionilor, cu 38 de puncte, la distanță mare de echipele aflate pe podium.

Manchester United a reușit să lege două victorii consecutive în campionat, însă atmosfera de la echipă este destul de tensionată. În meciul cu Brentford, din etapa trecută, Cristiano Ronaldo a fost schimbat în mintuul 71. Portughezul a fost extrem de nemulțumit și s-a asigurat că toată lumea observă asta.

Gesturile sale i-au adus o serie de critici din lumea fotbalului. „Ce a făcut este deplasat. Rangnick sau unul dintre colegii săi ar trebui să i se fi adresat public după meci, asta l-ar durea mai mult”, a spus fostul jucător de la Chelsea sau Aston Villa, Andy Townsend la 'Talk Sport', citat de Mundo Deportivo.

VERY tight offside call in the build up to United's winner...

Thoughts? ???? pic.twitter.com/jXZFrq3hgQ