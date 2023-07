Un om de bază de la Manchester City se transferă în Arabia Saudită! Ce sumă plătește Al-Ahli pentru câștigătorul de Champions League

Clubul englez Manchester City s-a înţeles cu gruparea saudită Al-Ahli pentru a-l ceda pe fotbalistul algerian Riyad Mahrez în schimbul sumei de 30 de milioane de lire sterline, informează miercuri BBC.

Riyad Mahrez, o extremă de 32 de ani, a primit permisiunea lui City să nu participe la turneul din presezon al echipei în Japonia şi Coreea de Sud.

Jucătorul mai are doi ani de contact cu actuala sa formaţie, care a plătit pentru el 60 de milioane de lire sterline în 2018.

Fotbalistul a marcat 15 goluri în 47 de meciuri în sezonul trecut, în care "cetăţenii" au reuşit o triplă istorică, câştigând campionatul, Cupa Angliei şi Liga Campionilor.

Totuşi, el a rămas pe banca de rezerve atât la finala Cupei Angliei, cât şi la cea a Ligii Campionilor, iar antrenorul Pep Guardiola a decis să-l lase să plece.

Arabia Saudită, graţie resurselor financiare importante, a atras jucători de top precum Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante şi antrenori ca Steven Gerrard.

Mahrez este singurul fotbalist important al lui City care nu participă la turneul formaţiei în Asia.

Viitorul coechipierilor săi Kyle Walker, Bernardo Silva şi Aymeric Laporte a făcut obiectul speculaţiilor în această vară.

City have named a 25-man squad for our pre-season tour of Japan and South Korea ????