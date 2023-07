Drama jucătorului lui Manchester City al cărui tată se află la închisoare: „Au trecut șase ani de când l-am văzut ultima dată!”

Kalvin Phillips (27 ani) a vorbit despre un subiect personal și extrem de delicat pentru el, într-un interviu pe care l-a acordat pentru Daily Mail. Tatăl jucătorului se află în închisoare, după ce a fost condamnat la 12 ani, având un istoric al consumului de droguri și violență.

Recent, Phillips a fost să își viziteze tatăl în închisoare după ce ultima dată îl văzuse în urmă cu șase ani și a dezvăluit în cadrul interviului că a discutat o oră și jumătate cu el.

Kalvin Phillips a povestit despre situația tatălui său, aflat la închisoare

Kalvin a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl său, oferind și detalii de la vizita în închisoare pe care i-a făcut-o recent.

„Cred că au trecut șase ani de când îl văzusem ultima dată. A fost de parcă nu am fost vreodată distanțați, sincer să fiu. Arăta un pic mai în vârstă și chestii de genul acesta însă a fost ca ultima dată când l-am văzut. Am râs, am vorbit despre fotbal, îmi spunea că e mândru de mine.

Se simte ca un intrus, pentru că nu a fost prezent în copilărie. Nu vrea să ne ocupe timp, însă spun întotdeauna că dacă are nevoie să sune, să o facă. Tatăl meu este unul dintre oamenii aceia care își induce lucruri, adică dacă are senzația că întrerupe sau viața e copleșitoare, face pași înapoi de parcă face ceva greșit.

Nu am avut niciodată o problemă cu relația pe care am avut-o. Mi-ar plăcea să iasă de acolo și să fie dus într-o casă sigură, să se poată uita la mine, dar va trebui să aștept”, a declarat Phillips.