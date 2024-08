În cadrul unui eveniment organizat de Ion Țiriac pentru a premia medaliații români de la Olimpiadă, Halep a vorbit deschis despre dorința neîmplinită de a concura din nou la această prestigioasă competiție.

Simona Halep a dezvăluit cel mai mare regret din cariera sa: "Mi-aș fi dorit foarte mult!"

„Cel mai mare regret al carierei mele e că nu am participat la Jocurile Olimpice”, a mărturisit Simona Halep.

Deși a reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra și a jucat pentru echipa de Fed Cup, Simona a recunoscut că experiența olimpică este una cu totul specială și de neînlocuit.

În cadrul Olimpiadei de acum 12 ani, parcursul Simonei Halep avea să se sfârșească încă din primul tur, unde era învinsă de Sabine Lisicki în două seturi, cu scorul de 6-4, 6-2.

„Rămâne un regret că nu am putut participa. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar am fost în 2012 la Londra și mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci Olimpiada. Am mai jucat Fed Cup, am fost foarte aproape de o finală, dar totuși nu se compară cu o Olimpiadă”, a adăugat Halep.

Simona Halep: "A fost o emoție ca și cum aș fi participat și eu!"

Halep a continuat să-și exprime aprecierea pentru sportivii români care au participat și au câștigat medalii la Jocurile Olimpice. Jucătoarea de tenis a recunoscut eforturile uriașe și sacrificiile pe care sportivii le fac pentru a atinge performanțele de top.

„Mă bucur tot timpul când sportivii câștigă pentru că știu ce înseamnă și știu cât de multă muncă este în spate, cât de multe emoții trăiesc, presiune, tensiune și îi apreciez din tot sufletul și îi felicit încă o dată. La canotaj mă simțeam puțin relaxată pentru că știam că fetele sunt puternice și au mai câștigat medalii, iar la David acolo a fost acolo pe ultimul metru, ultimul moment, dar a fost o emoție ca și cum aș fi participat și eu la acea cursă”, a povestit fostul număr unu WTA.