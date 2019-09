Tottenham s-a facut de rusine in Cupa Ligii! A fost eliminata de o echipa din Liga a 4-a si Pochettino anunta schimbari majore la echipa: "Ianuarie o sa fie o buna oportunitate"

Colchester a produs bomba etapei in Cupa Ligii din Anglia si a eliminat-o pe fosta finalista a Ligii Campionilor, Tottenham.

Tottenham a avut in teren jucatori importanti precum Lucas Moura, Dele Ali, Eriksen si Son insa nu au reusit sa marcheze in poarta celor de la Colchester in timpul regulamentar.

Meciul s-a incheiat dupa 120 de minute cu scorul de 0-0 si Colchester a reusit sa se impuna la loviturile de departajare dupa ce Eriksen si Lucas au ratat oportunitatea de a inscrie.

"Avem nevoie de timp. Ianuarie o sa fie o buna oportunitate pentru noi sa ne rezolvam problemele. Suntem oameni si in fotbal pentru a mentine succesul trebuie sa fii diferit in fiecare sezon si sa gasesti solutii diferite. Trebuie sa facem ceva diferit si vom face asta", a spus antrenorul celor de la Tottenham.

Fostul antrenor al celor de la Tottenham, Tim Sherwood s-a declarat uluit de acest meci al londonezilor:

"Nu pot sa cred, Colchester sunt cea mai slab cotata echipa care a ramas in competitie. Nu au reusit sa obtina nimic si nu si-au creat prea multe ocazii. Stiu ca fanii lui Tottenham vor sa castige un trofeu si, desigur, Mauricio ar dori sa castige unul. Trebuie sa castige ceva pentru acesti oameni acum si am spus-o de mai multe ori", a spus Tim Sherwood pentru Sky Sports.

Fanii lui Colchester au intrat pe teren la finalul partidei si s-au bucurat alatturi de jucatori