Tottenham a bătut palma cu noul antrenor: "Acord de principiu!"

În sezonul recent încheiat, Tottenham a fost pregătită de Antonio Conte până la finalul lunii martie, iar ulterior au asigurat interimatul Christian Stellini și Ryan Mason. Londonezii nu au dorit să apeleze la un nou principal înainte de finalul sezonului.

Tottenham a bătut acum palma cu Ange Postecoglou (57 de ani), antrenorul australian al lui Celtic, care a câștigat campionatul în ultimele două ediții din Scoția.

Sky Sports anunță că Spurs a ajuns la un acord de principiu cu Postecoglou, iar tehnicianul urmează să fie prezentat oficial în orele sau zilele următoare. În schimb, la Celtic ar urma să meargă americanul Jesse Marsch, care a pregătit-o ultima oară pe Leeds United, scrie Mirror.

BREAKING! Tottenham have agreed terms in principle for Celtic boss Ange Postecoglou to take over as their new head coach. ⏳⚪ pic.twitter.com/2nmnljgzFw