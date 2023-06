Surpriză uriașă! Cine va fi noul antrenor al lui Tottenham

El ar urma să-l înlocuiască pe Ryan Mason, antrenor interimar după demiterea lui Antonio Conte şi a asistentului său Cristian Stellini.

În timpul mandatului său în Scoţia (2021-2023), Ange Postecoglou a cucerit două titluri de campioană consecutive în faţa lui Rangers. . După victoria de sâmbătă din Cupa Scoţiei, el a declarat:

"Intenţionez să mă bucur de acest moment în următoarele 24 până la 48 de ore, cât de mult timp pot, înainte ca vreun club să vină şi să-mi ia atenţia de la ceva ce a fost câştigat cu greu".

Ange Postecoglou este renumit pentru filozofia sa ofensivă, combinată cu un pressing înalt şi intens. El ar trebui să-şi pună rapid amprenta asupra echipei, ceea ce este ceea ce caută clubul londonez, scrie News.ro.

Tottenham Hotspur are close to appointing Celtic manager Ange Postecoglou as their new head coach.#THFC | #CelticFC

