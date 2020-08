Toate MASINILE DE LUX nu i-au incaput intr-o singura poza! Milionarul din fotbal care si-a expus parcul auto de MILIOANE DE EURO

Unul dintre cei mai valorosi atacanti ai momentului are o pasiune aparte pentru automobilele exclusiviste si foarte scumpe.

Pierre-Emerick Aubameyang (31 de ani) a avut o aparitie spectaculoasa pe Instagram, in care varful gabonez al echipei Arsenal Londra s-a pozat in compania unei parti din "averea" sa pe patru roti. Este vorba despre 5 masini luxoase care stralucesc in parcarea locuintei sale, nu mai putin de patru modele de Lamborghini (un Aventador, un Huracan Spyder si doua Urus) plus un Range Rover.

Si mai impresionante sunt culorile cu care Aubameyang si-a personalizat masinile, trei dintre ele fiind colorate in auriu, iar doua intr-o multitudine de nuante care ne trimit cu gandul la curcubeu. Interesant e faptul ca acestea nu sunt singurele masini din parcul sa auto, care mai cuprinde un Ferrari de ultima generatie (suflat si el in aur) si un Bentley Bentayga. Evident, pretul total la care se ridica hobby-ul africanului drepaseste milionul de euro, oi nimica toata insa pentru Aubameyang, unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti din Premier League.