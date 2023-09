Erik ten Hag, criticat pentru cum a tratat situația lui Cristiano Ronaldo: ”E complicat. Așa-s oamenii chelioși”

Actualul fotbalist al lui Athletico Paranaense, Arturo Vidal l-a atacat pe tehnicianul Manchester United, Erik ten Hag, în timpul unei transmisiuni pe platforma Twitch. Mijlocașul central născut în Chile, campion al Italiei de cinci ori, al Spaniei o dată și al Germaniei de trei ori a vorbit despre cum ten Hag l-a exclus pe Cristiano Ronaldo din planurile ”diavolilor roșii”:

”Antrenorul a gestionat situația foarte greșit. Cum să îl excluzi pe Cristiano Ronaldo? Așa sunt tipii de genul. Ronaldo era golgheter și el îl dă afară. Oamenii aceștia chelioși sunt foarte complicați.” a comunicat Arturo Vidal pe canalul său de Twitch.tv

Legenda lui Manchester United a revenit pe Old Trafford în vara lui 2021, după aventura în tricoul lui Juventus. Atacantul portughez în vârstă de 38 de ani are un istoric de 103 goluri în 236 de meciuri în Premier League.

Manchester United se află în acest moment doar pe locul nouă în Premier League. În Champions League, englezii au debutat cu o înfrângere, 3-4 împotriva lui Bayern, campioana Germaniei.

