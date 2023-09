CR7 a rupt tăcerea: "Vă demonstrez că nu e adevărat!"

Cotat la 15 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, starul lusitan mai are contract cu gruparea din Arabia Saudită până la finalul sezonului 2024/25.

De când a ajuns la Al Nassr, Cristiano Ronaldo a înscris pentru noul său club 23 de goluri în 27 de apariții. De asemenea, fotbalistul portughez a reușit să paseze decisiv și în șapte situații diferite.

Recent, CR7 a vorbit despre contestatarii săi și a precizat că le va demonstra contrariul până când nu-l vor mai duce picioarele, că poate juca fotbal la un nivel profesionist.

„Se tot spune că Ronaldo e terminat, dar nu e adevărat. Voi continua să joc până când picioarele îmi spun 'gata, Cristiano'. Încă mai am multe de arătat. Încă iubesc fotbalul și să dau goluri. Îmi place să câștig. Ei spun că gata, dar încă demonstrez că nu e adevărat”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

