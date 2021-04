VIDEO | Mourinho si-a luat bagajele si a plecat de la Tottenham! Cu ce a fost vazut plecand de la stadion

Antrenorul si-a eliberat biroul de la club. O echipa de jurnalisti de la Sky Sport l-a surprins pe portughez in fata casei sale din Londra in timp ce acesta isi muta lucrurile. Nuno Santos, antrenor cu portarii in stafful sau, l-a ajutat sa descarce bagajele.

Portughezul va primi 34 de milioane de euro dupa ce a fost dat afara de la Tottenham, scrie presa engleza. De-a lungul timpului, Mourinho a avut partea despaburi insemnate, iar dupa aceasta ultima despartire, tehnicianul ajunge la peste 100 de milioane de euro doar din compensatii primite de la foste cluburi.

???? "You are going to be on my Instagram, 1.9 million."

Jose Mourinho filming the press for his Instagram ???? ???? pic.twitter.com/lRY4GGUx7T